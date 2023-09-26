انت الان تتابع خبر المالية: الحكومة العراقية تواصل جهودها للإصلاحات الاقتصادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي في الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "شاركت وزير المالية محافظ العراق في البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية طيف سامي بأعمال الجلسة الرسمية على مستوى المحافظين في البنك ليومه الثاني والأخير، بمشاركة مدير عام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية في وزارة المالية".وأضاف: "تضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على عدد من القرارات أبرزها قبول عضوية عدد من الدول في اسيا وافريقيا بالبنك، والتصويت على انتخاب رئيساً جديداً ونائبين لمجلس محافظي البنك، الى جانب المصادقة على التقرير السنوي لأعمال البنك الآسيوي لعام ٢٠٢٢ ".

اشارت وزير المالية الى "مواصلة الحكومة العراقية جهودها للإصلاحات الإقتصادية، معتمدةً لأجل ذلك خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهج التدريجي لتمويل التنمية من خلال تعظيم الإيرادات للموازنة ومساهمة البنوك العالمية ومنها البنك الآسيوي بتمويل المشروعات الإستثمارية الواعدة في العراق ".