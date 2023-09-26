انت الان تتابع خبر الأردن.. تعديل وزاري على حكومة بشر الخصاونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت الوكالة، أن "التعديل الوزاري تضمن تعيين رائد مظفر رفعت أبوالسعود وزيرًا للمياه والري، وتعيين وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزير دولة".

ونص القرار أيضًا على تعيين "أحمد ماهر" حمدي توفيق أبو السمن، وزيرًا للأشغال العامة والإسكان، وحديثة جمال حديثة الخريشة، وزيرًا للشؤون السياسية والبرلمانية.



وبحسب القرار، يشغل يوسف محمود علي الشمالي منصب وزير الصناعة والتجارة والتموين، وناديا عبدالرؤوف سالم الروابدة وزيرة للعمل، ووسام وليد توفيق التهتموني، وزيرًا للنقل، ومهند أحمد سالم المبيضين، وزيرًا للاتصال الحكومي.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة، في قصر الحسينية بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

