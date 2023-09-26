شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المواطنين على الشهر العقارى بالسلام لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مكتب توثيق مدينة السلام أول التابع لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، بالقاهرة، توافد المئات من المواطنين من سكان مدينتى السلام أول وثان، لتحرير توكيلات للرئيس السيسى، من أجل تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السسيسى لفترة رئاسية جديدة.

وعبر المواطنون من سكان السلام أول وثان عن اقتناعهم الكبير وتأييدهم لترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة، فى ظل الإنجازات الكثيرة التى شهدها عهد الرئيس السيسى من كافة النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فقد زادت الأجور والمعاشات أكثر من 4 أضعاف، كما كان برنامج تكافل وكرامة حصن أمان للمواطن المصرى الذى لا يوجد لديه دخل مادى ثابت، كما أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، غيرت وجه القرية المصرية وجعلتها فى بؤرة الاهتمام بعد عشرات السنين من الإهمال، كما أن تبنى الرئيس السيسى لمبادرة القضاء على فيروس سى كان حاسما فى نجاة ملايين المصريين من هذا الوباء الفتاك.

من ناحيته، قال النائب أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة، إن الإقبال منقطع النظير من المواطنين لتحرير توكيلات للرئيس السيسى دليل لا يقبل الشك على مدى الشعبية الجارفة للرئيس بين جموع الشعب، وأن المواطن المصرى يعلم جيدا مدى الأمن والأمان الذى يعيش فيه منذ أن تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم، كما أن إنجازات الرئيس تظهر جلية لأى شخص، كما أن المواطن المصرى يدرك جيدا حجم التحديات التى تواجهها مصر، ويثق تماما أن الرئيس السيسى هو أجدر من يقود البلاد فى تلك الفترة للعبور بها إلى بر الأمان فى ظل الأزمات العالمية التى تؤثر على كافة دول العالم.

وقد حدد القانون ضرورة حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على 25 ألف تأييد عبر التوكيلات بالشهر العقارى على أن تكون من 15 محافظة، وبحد أدنى 1000 تأييد فى كل محافظة.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، مؤتمرا صحفيا، قال خلاله المستشار وليد حمزة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيلها ومن خلفها قضاة مصر ستشرف على العملية الانتخابية وتفخر بهذه المسئولية الجسيمة، وأن العملية الانتخابية ستجرى تحت إشراف قضائى "قاض لكل صندوق"، ومتابعة الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى المصرى والخارجي، وأن فتح باب الترشح جاء فى الذكرى المئوية لأول انتخابات نيابية فى مصر.

وتضمن الجدول الزمنى إجراءات انتخابات الرئاسة، بحسب ما أعلنه المستشار وليد حمزة فى المؤتمر الصحفى اليوم، أن فتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءا من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.