مولوي عرض مع وفد من السفارة الأميركية الوضع الأمني والتقى كبارة

التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، وفدًا من السفارة الأميركية، ضم القائمة بالأعمال أماندا بيلز وجايسن سميث. وخلال اللقاء، تم البحث في الوضع الأمني وسبل التعاون بين الجانبين. والتقى مولوي أيضا، النائب كريم كبارة، وبحث معه في شؤون مدينة طرابلس من جوانبها كافة.

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