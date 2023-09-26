روسيا تتوعد بإحراق دبابات أبرامز الأميركية فـي أوكرانيا

موسكو ـ ا.ف.ب: توعَّد الكرملين بأنَّ دبابات أبرامز الأميركية التي تمَّ تسليمها إلى كييف «ستحترق»، مؤكدًا أنَّ وصولها إلى ساحة المعركة «لن يغيِّرَ ميزان القوى» بين الجيشين الروسي والأوكراني. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف «إنَّ دبابات أبرامز أسلحة مُهمَّة… ستحترق هي الأخرى»، مكررًا تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء تسليم أولى دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا في يناير الماضي.

إلى ذلك ظهر قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف الذي أعلن الجيش الأوكراني أنَّه قتله الأسبوع الماضي، في صوَر وزَّعتها وزارة الدفاع الروسية.

وظهر المسؤول في الصوَر بزيٍّ عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو ترأَّسه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو. ولفت بيان لا يذكر اسم المسؤول إلى أنَّ الاجتماع جرى أمس. وكان الجيش الأوكراني قد أعلن أنَّه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة الجمعة على مقرِّ البحرية في سيباستوبول في شِبه جزيرة القرم.

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