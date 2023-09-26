شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من مدرب ليستر سيتي قبل مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق ليستر سيتي، بالتعليق على استعدادات فريقه لمواجهة نظيره ليفربول، في منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويستعد ليستر سيتي لمواجهة نظيره ليفربول، غدًا الأربعاء، ضمن مواجهات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين.

وتحدث ماريسكا خلال المؤتمر الصحفي: لا يوجد فريق في العالم يضاهي ليفربول في الهجمات المرتدة، يورجن كلوب صنع فريقًا هوالأفضل في العالم في هذا الجانب.

وتابع: لديهم بعض اللاعبين الجدد، ولكن فيما يتعلق بالانتقال والعمل دون الكرة، فهذا الفريق هو الأفضل في العالم خلال السنوات السبع الماضية.

وأضاف: حتى لو كان لديهم لاعبين جدد، فهم يحتاجون فقط إلى الوقت للتأقلم، وبعد ذلك سيعودون مرة أخرى كما كانوا، وبالفعل هذا يحدثمنذ بداية الموسم، في العديد من المباريات كان ليفربول متأخرًا، وتمكن من العودة بفضل المرتدات.

وأكد: ملعب أنفيلد رود بيئته مختلفة بالنسبة لي، سنحاول أن نقدم أقصى ما لدينا هناك، ونثق في أنفسنا، نتائجنا جيدة في المباريات الماضية، لكن منافس الغد مختلف.