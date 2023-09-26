أسقطه تطبيق مواعدة.. ضبط شاب يستقطب الشواذ جنسيًا في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكن ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة في منطقة شرق الدلتا، من ضبط عاطل عشريني، حال تواجده بمصيف جمصة في محافظة الدقهلية، مستخدمًا تطبيق "جريندر" العالمي للمثليين، بغرض البحث عن رجال واستقطابهم للممارسة الجنسية.

كانت معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا بشأن "م.ج.ج" 28 عاما، لا يعمل، مقيم مركز البرلس محافظة كفر الشيخ، أنشأ صفحة عبر تطبيق "جريندر" واستخدمها للبحث عن مثليين للممارسة معهم أثناء تواجده بمصيف جمصة في محافظة الدقهلية.

بتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط المتحري عنه، وبمواجهته، اعترف باستخدامه التطبيق للغرض سالف الذكر، وأنه كان يستخدم تقنيات التطبيق للوصول إلى أقرب شخص مثلي مثله للممارسة.

وحرر بذلك المحضر 4564 جنح قسم شرطة جمصة وتم عرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.