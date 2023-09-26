"لبس الحضانة زي ما هو".. تشييع جثمان طفل الرصاصة الطائشة في قليوب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شيّع العشرات من أهالي منطقة منطي بمدينة قليوب في محافظة القليوبية، في مشهد جنائزي مهيب، جنازة الطفل "أحمد عماد سعيد" 5 سنوات، لقي مصرعه برصاصة طائشة أصابت رأسه أثناء خروجه من منزل جده لشراء "كيس شيبسي".

خرج جثمان الطفل من مسجد النور بمنطقة منطي، وصولًا لمثواه الأخير بمقابر العائلة في المنطقة، وسط دعوات لأسرته بالصبر والسلوان.

وطالبت سمر أحمد والدة الطفل بحق نجلها وتطبيق القصاص العادل على من تسبب في إنهاء حياته.

وأشارت والدة الطفل الضحية إلى أن نجلها كان يستعد لبدء الدراسة في المرحلة الثانية من رياض الأطفال، وأنها ووالده اشتريا له ملابس المدرسة ومتطلبات العملية التعليمية وكان سعيدًا بقرب العام الدراسي الجديد: "كان نفسنا نشوفه فرحان.. لبس الحضانة بتاعه زي ما هو على سريره".

وناشدت والدة الطفل بسرعة ضبط مرتكب الواقعة وتطبيق القصاص العادل عليه.

لقي الطفل مصرعه برصاصة طائشة أمام منزله، أثناء مرور موكب نقل أثاث عروس، حيث أطلق أحد أقارب العروسين أعيرة نارية أصابت إحداها الطفل الذي يبلغ من العمر خمس سنوات، وأردته قتيلًا.

اقرأ أيضًا:

مصرع طفل برصاصة طائشة في نقل أثاث عروس بقليوب