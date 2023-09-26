مدير مكتبة الإسكندرية: مصر تهتم بالتعليم لأنه ينمي وعي الطالب ويرفع من إدراكه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

كشف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن مصر تهتم بالتعليم دائما، لأنه ينمي وعي الطالب ويجعله مدرك لما يدور حوله ويوازن بين المصالح الشخصية والمصالح العامة.

وقال "زايد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إنه لا سبيل لبناء إنسان مواطن حقيقي صالح بدون تعليم متقدم متطور.

وأوضح أنه رغم المشاكل في التعليم المصري إلا أنه يخرج عظماء يعملون في داخل مصر وخارجها حول العالم، مضيفًا أن الجامعات المصرية تشهد تطورًا كبيرًا وتعمل على إقامة علاقات مع نظائرها الدولية من خلال التوأمة.

وأكد أن خريجو الجامعات المصرية يؤكدون قدرتهم وأهميتهم على المستوى العالمي، لافتًا إلى أن الإنسان هو أساس عملية البناء، ويجب أن يكون لديه إدراك ووعي بأن هناك مسؤولية كبيرة واقعة على عاتقه.

واستطرد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، نحتاج لمواطن لا يعاني من ميول تطرفية وألا يكون منغلق على الثقافة التقليدية المخالفة للحداثة، وأن يكون لديه رؤية للعالم.