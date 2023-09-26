شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تعقد أولى الدورات التدريبية عن الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الإعاقة أولى دورات تدريب المدربين من الرائدات الريفيات ومدربي ذوي الإعاقة.

عقدت الدورة بمعرفة المستشار علاء قنديل والمستشارة نرمين أسمر أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وبحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، وبعض أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.

يأتى ذلك في إطار الخطة التدريبية الموضوعة من مجلس إدارة الهيئة والتي كلف الجهاز التنفيذي بتنفيذها للتوعية والتثقيف بأهمية المشاركة الإيجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية، وأولها الانتخابات الرئاسية المقبلة.