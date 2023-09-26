توافد قيادات وأعضاء حزب إرادة جيل لتحرير نماذج تأييد الرئيس السيسي

القاهرة - سامية سيد - توافد قيادات وأعضاء حزب إرادة جيل على مكاتب الشهر العقارى بمحافظات الجمهورية لتحرير نماذج تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى فى السباق الرئاسي.

وأكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن حرص قيادات الحزب والأعضاء على تحرير توكيلات تزكية لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسى يأتى ضمن دعم إعلان الحزب بتأييد الرئيس السيسى فى السباق الرئاسي.