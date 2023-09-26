الجيش الأردني أعلن إسقاط طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من الأراضي السورية

أعلن الجيش الأردني عن إسقاط طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من الأراضي السورية، مشددًا على المضيّ "في التعامل بكل قوّة مع أي تهديد على الواجهات الحدودية".

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