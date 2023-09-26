قوى الامن أكّدت توقيف فلسطيني في صيدا أقدم على تصوير وابتزاز فتاة قاصر

أكّدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّها أوقفت فلسطينيًا في صيدا أقدم على تصوير وابتزاز فتاة قاصر.
ولفتت إلى أنّه "توافرت معلومات حول تعرض فتاة قاصر من مواليد العام 2006 للابتزاز من قبل شخص مجهول الهوية، أقدم على تصويرها عارية ومن ثم قام بابتزازها بالصور الموجودة في حوزته"، و"كلفت شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها لتحديد مكانه وتوقيفه".
وأشارت إلى أنّه "من خلال الاستقصاءات، تمكنت الشعبة من كشف هويته وهو المدعو ق. ب. (من مواليد عام 2000 فلسطيني)"، موضحة أنّ "بتاريخ 16-9-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في مدينة صيدا".
ولفتت المديرية إلى أنّه "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص".
وطلبت المديرية من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، وتحت أي ضغوطاتٍ تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الآخرين، وعدم التردد في الإبلاغ فورا عن مثل هذه الحالات.
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