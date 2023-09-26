"النشرة": إشكال مسلح بين نازحين سوريين في بعلبك والجيش أوقف مطلوبين بعد تدخله

أفاد مراسل "النشرة"، بأنّه "شهدت منطقة بعلبك في البقاع الشمالي اشتباكًا مسلحًا بين نازحين سوريين داخل مخيميْن، استعملت فيه أسلحة حربية من سلاح رشاش ومسدّسات".

ولفت إلى أنّ "الإشكال وقع بين مخيّم الحماصنة ومخيّم أبو راس في سهل مجدلون".

وعلى الأثر، حضرت قوة كبيرة من الجيش اللبناني ،وخلال محاولتها توقيف المتورّطين، تعرّضت لإطلاق نار من داخل سيارة حاولت الفرار من المخيم، وتبيّن أن بداخلها مطلوبين سوريين ومطلوبًا لبنانيًا وأسلحة، وسرعان ما أوقفهم الجيش.