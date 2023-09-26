بري: أعطيت الحوار مدّة أقصاها 7 أيام وإذا لم نرَ توافقًا بعد يومين سنذهب مباشرة إلى دورات انتخابية مفتوحة

أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى أنني "لم أكن يوما الا متعاوناً مع اي مبادرة خارجية، واللي عنده بديل عن الحوار يتفضل عطيناهن فرصة العمر وما تجاوبوا، حدا يقللي اي رئيس جمهورية وصل بلا حوار".

وتحث بري، في حديث للـ"جديد"، عن "مجموعة اسماء يطرحها القطري وليست محصورة باسم معين"، لافتاً الى أنني "تعاونت مع الفرنسي وسهلت مهمته، واتعاون الآن مع القطري واتمنى له النجاح ودائما كنت اقول: منتشكركن على مساعدتكن لنحنا ننتخب مش لتسمولنا اللي بدنا ننتخبه".

وحول ما تردد عن موعد انتخاب رئيس جمهورية في تشرين المقبل، قال بري "انا لا اتحدث عن مواعيد ولم اتحدث ولكن اتمنى ان ننتخب اليوم قبل الغد"، مؤكداً أنني "لن ادعو الى اي جلسة الا اذا كانت ذات جدوى، واي جلسة ليست مسبوقة بحوار ما فيها جدوى".

واعتبر أن "كلام لودريان عن الخيار الثالث تلخص قيمة الحوار"، مشدداً على أن "مرشّحنا هو سليمان فرنجية وحتى الآن ما في plan B"، مضيفاً "انا عطيت حوار لمدة اقصاها سبعة ايام اذا لقينا بعد يومين ما في توافق منروح مباشرة على دورات مفتوحة".

وأضاف "تبين انه ما بهمن الكنيسة القريبة بكرا اذا اي طرف خارجي إشرلن بأصبعه وقلهن تعوا للحوار.. بيجوا متل الشاطرين".