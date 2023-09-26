إدارة الجمارك أحبطت عملية تهريب مخدرات الى أوروبا عبر مرفأ طرابلس

أحبطت ادارة الجمارك في طرابلس وحدة السكانر، كمية كبيرة من المخدرات داخل سيارة سياحية لصاحبها "ر.ن.د" لبناني يحمل الجنسية السويدية.
وفي التفاصيل، انه لدى الكشف على السيارة من قبل عناصر وحدة السكانر في الجمارك داخل حرم مرفأ طربلس، تبين ان بداخل السيارة كمية كبيرة من المخدرات مخبأة بطريقة احترافية.
واكدت ادارة الجمارك في المرفأ ان "السيارة المضبوطة كانت متجهة الى اوروبا عبر مرفأ طرابلس، وتم احالة صاحب السيارة مع المضبوطات الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص".
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