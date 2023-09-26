التقى رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط السفير القطري في لبنان سعود بن عبدالرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني، بحضور الوزير السابق غازي العريضي والنائب هادي أبو الحسن، في كليمنصو، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدّات.

كانت هذه تفاصيل خبر وليد جنبلاط بحث مع سفير قطر الأوضاع العامة وآخر المستجدّات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.