الجيش: توقيف مواطن في منطقة المريجة لتشكيله مع آخرين عصابة سلب وسرقة وارتكابه جرائم مختلفة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 25 / 9 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المريجة – الضاحية الجنوبية، المواطن (ذ.ح.) لتشكيله مع آخرين عصابة تقوم بسلب المواطنين وسرقة الدراجات النارية بقوة السلاح، وافتعاله إشكالات وإطلاقه النار بأماكن وتواريخ مختلفة، وإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها".

وأكدت المديرية، أنه "التحقيق مع الموقوف بوشر بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".