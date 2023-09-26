"النشرة": توقيف مطلوب بجرائم سلب واعتداء على نازحين سوريين في مدينة بعلبك

أفاد مراسل "النشرة"، بأنّه "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش المطلوب (ر.ص) الملقب بـ "الدب"، وهو مطلوب بجرائم نصب وسلب واعتداء على نازحين سوريين في مدينة بعلبك".

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