شخصيات وفعاليات لبنانية هنأت بذكرى المولد النبوي الشريف

توالت المعايدات في ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث أصدرت مختلف الشخصيات السياسية والروحية والفعاليات معايدات في المناسبة، متمنية خلالها الخير للبنان.

بدوره، هنأ النائب إيهاب مطر "المسلمين عموما، واللبنانيين خصوصا، بذكرى المولد النبوي الشريف"، آملا "في هذه المناسبة العطرة أن يشهد لبنان انفراجات على كل الصعد"، وقال: "نستلهم من شخصية الرسول ووصاياه أسمى القيم الإنسانية في السعي والعمل والتراحم والتسامح ومواجهة الظلم ونصرة المظلوم، وما أحوجنا في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد إلى التمسك بأخلاقه علنا نخرج من النفق المظلم الذي نعيشه".

ولفت رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري إلى أنّ "في ذكرى المولد النبوي الشريف، اتقدم من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالتهنئة، واسأل الله تعالى ان يتخطى لبنان أزماته، وان يستعيد الشعب اللبناني قدراته على طريق بناء مستقبل أفضل".

إلى ذلك، أشار النائب وليد البعريني إلى أنّه "في ذكرى ولادة رسول الخير والمحبة والسلام، أهنئ اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة، آملا أن يعيده الله علينا بالأمن والطمأنينة. وما أحوجنا في هذه الظروف الصعبة إلى التمسك بصفات نبيّنا الكريم ليكون القدوة، فنهتدي بظلّه ونسلك طريقه القائم على الحق والعدل، علّنا نصل جميعا إلى بر الأمان".

هذا، وتقدم رجل الأعمال بهاء الحريري "من اللبنانيين عامة ومن المسلمين خاصة، بالتهنئة في ذكرى عيد المولد النبوي الشريف سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى على لبنان والعالمين العربي والاسلامي بخير وسلام".

بدورها، أصدرت حركة الناصريين المستقلين- المرابطون بيانًا بمناسبة المولد النبوي الشريف لفتت فيه إلى أنّ "يوم مولد رسول الله نؤكد نحن المرابطون التزامنا بجوهر ديننا الاسلامي الحنيف، الذي أرسله رب العالمين لينشره النبي محمد رحمة للعالمين".

وأوضحت أنّ "مولد الرسول العربي الأكرم بالنسبة إلينا نحن أبناء الفكر القومي العربي، هو يوم لاستعادة الأمل، وتحفيز العمل بالتعمّق والتبصّر وأخذ العبر، من السيرة النبوية الشريفة، واستمرار نضالنا وكفاحنا، من أجل تحقيق أهدافنا الإنسانية الكبرى، في نشر التسامح والحفاظ على الأخلاق، ودعوة الأمة الدائمة إلى اللُّحمة والتماسك، لدحر قوى البغي والظلم والشر، على امتداد وطننا وجغرافية أمتنا".