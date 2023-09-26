بعد إعلان مقتله بضربة صاروخية.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في إجتماع أمني

الشارقة - اميمة ياسر - شارك قائد أسطول البحر الأسود الروسي الأدميرال فيكتور سوكولوف، الذي زعمت تقارير أوكرانية مصرعه بضربة صاروخية، في اجتماع لمجلس وزارة الدفاع، حسبما أظهر فيديو نشرته الوزارة.

وعقد الاجتماع في موسكو اليوم الثلاثاء برئاسة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وشارك فيه سوكولوف عبر تقنية الفيدو كونفرنس.

وشنت كييف هجوما صاروخيا على مدينة سيفاستوبول يوم الجمعة الماضي، أدى إلى تضرر المبنى التاريخي لمقر أسطول البحر الأسود وفقدان عسكري واحد، حسبما أعلنت الدفاع الروسية.

من جانبها، ادعت قيادة قوات العمليات الخاصة للجيش الأوكراني أن الهجوم خلف 34 قتيلا بين الضباط الروس، بينهم قائد أسطول البحر الأسود فيكتور سوكولوف.