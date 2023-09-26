شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الروسي يرفض الطعن المقدم من نافالني ضد سجنه 19 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (أ ف ب)

رفض القضاء الروسي، الثلاثاء، طعناً قدمه المعارض المسجون أليكسي نافالني، في الحكم الصادر بحقه بالسجن 19 عاماً، في مجمع يخضع لتدابير مشددة، بتهمة التطرف.

وقضت المحكمة بـ«تأييد القرار» الصادر الشهر الماضي عن محكمة مدينة موسكو، على ما أعلن القاضي.

ونافالني سجن في 2021 بتهمة الاحتيال.

وحكمت عليه محكمة في سجنه قرب موسكو بالسجن 19 عاماً الشهر الماضي، بتهمة تأسيس منظمة تقوض الأمن العام عن طريق تنفيذ «أنشطة متطرفة».

عُرف نافالني بتنظيم تظاهرات. وقد تم إغلاق منظمته «صندوق مكافحة الفساد» عام 2021 بتهم «التطرف».

وحكم عليه بالسجن في 2021 لدى وصوله موسكو قادماً من ألمانيا، حيث كان يمضي فترة نقاهة، عقب نجاته من محاولة تسميم في 2020.

ونافالني (47 عاماً) يمضي أصلاً عقوبة بالسجن تسعة أعوام في سجن شديد الحراسة بعد إدانته بـ«الاحتيال».