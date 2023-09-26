20 قتيلاً في انفجار في ناغورني قره باغ وأكثر من 13 ألف لاجئ إلى أرمينيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_د ب أ

لقي ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم إثر انفجار مستودع للوقود في منطقة ناغورنو قرة باغ المضطربة.

وقالت وزارة الصحة في المنطقة التي تقع جنوبي القوقاز، اليوم الثلاثاء، إن 290 شخصا آخرين نقلوا إلى المستشفى بإصابات متفاوتة الخطورة. ولم يتضح سبب الانفجار بعد.

وأضافت الوزارة إنه بحلول صباح الثلاثاء، توفي سبعة من المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى. وتم انتشال 13 جثة من موقع الحادث.

وأوضحت الوزارة أن عشرات الجرحى ما زالوا يواجهون شبح الموت.

وفي أعقاب الانفجار، تحدثت السلطات بشكل مبدئي عن إصابة ما لا يقل عن 200 شخص.

وأظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب الكبيرة.

وناشد مكتب حقوق الإنسان في المنطقة المجتمع الدولي التدخل، قائلا إن هناك حاجة ملحة لنقل الأشخاص جوا لتلقي العلاج، وبصفة خاصة من كانت إصابتهم خطيرة.

يشار إلى أن الحالة الإنسانية في ناغورنو قرة باغ، التي ظلت لفترة طويلة موضع نزاع بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان السوفيتيتين السابقتين، العدوتين، مزرية بالفعل.

وخلال فترة القتال القصيرة، لقي أكثر من 200 شخص حتفهم وأصيب أكثر من 400 آخرين، وفقا للمصادر الأرمنية. ويخشى عشرات الآلاف من المدنيين الأرمن في المنطقة الآن من النزوح أو الاضطهاد من قبل الحكام الأذربيجانيين الجدد.

وارتفع عدد اللاجئين الذين غادروا إلى أرمينيا الأم إلى أكثر من 13 ألف وخمسمائة شخص بحلول صباح اليوم الثلاثاء. ووعدت الحكومة في يريفان بتوفير المأوى للاجئين.