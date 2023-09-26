شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يعلن غضبه بسبب إصابات مانشستر سيتي قبل مواجهة نيوكاسل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتعليق على مواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، غدُا الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية،كاراباو.

وتحدث جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: نعم، فيليبس سيبدأ مباراة الغد، جريليش أصبح أفضل بكثير، وكذلك كوفاسيتش، لا أعرف عدد دقائق مشاركتهما غدًا، ربما بضع دقائق في الشوط الثاني، سنرى.

وتابع: بالطبع تُعد تلك فرصة بالنسبة لـ فيليبس، هو مهم حقًا بالنسبة لنا، ليس فقط هذا الأسبوع، ولكن عدة مرات منذ وصوله، بالنظر إلى ثباته وبما يفعله في كل مباراة يشارك بها، مثلما حدث ضد نوتينجهام فورست، كان أكثر دفاعًا ومرونة وساعدنا.

وأضاف: في بداية الموسم هناك أربعة، خمسة، ستة لاعبين ربما لا يلعبون بانتظام، ولكن تلك المباراة مثالية لمشاركتهم، لأنها أفضل من الدورات التدريبية، الوضع الآن استثنائي.

واستكمل: لدينا الكثير من اللاعبين المصابين والعديد من اللاعبين الذين شاركوا كثيرًا مع منتخباتهم، وعليهم أن يستريحوا، غدًا لقاء مهم لكن ولفرهامبتون ولايبزيج وآرسنال أكثر أهمية بكثير.

وشدد: يجب أن نأخذ في الاعتبار أن لدينا الكثير من الجهد في هذه الفترة، مع العديد من اللاعبين، والكثير من الدقائق، وعلينا أن نتجنب تعرضهم للإصابة مرة أخرى وإلا سنكون في وضع صعب حقًا.

وأردف: المشكلة هي قلة الراحة، وخاصة من الناحية الذهنية، تتوالى المواسم مع إجازة لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وهذا لا شيء، وهناك المزيد من المباريات بعد ذلك، دوري أبطال أوروبا وغيرها من البطولات، أنا أشتكي قليلًا لما نمر به هنا، وبعد ذلك أنسى ذلك ونخوض المسابقات.

وأتم: ربما في أبريل أو مايو، إذا كنت لا تزال تشارك في جميع المسابقات، يمكنك البدء في التفكير في الأمر، ولكن الآن في نهاية سبتمبر،التفكير في اللقب هو خطأ كبير، لكن إذا كان يعتقد أنني لن أكون الرجل الذي يسمح له بالتفكير، فأنا عكس ذلك.