شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يكشف موقف المصابين والاستعداد لمواجهة برينتفورد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، بالتعليق على استعدادات الفريق لمواجهة نظيره برينتفورد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويستعد آرسنال لمواجهة نظيره برينتفورد، غدًا الأربعاء، ضمن مواجهات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتحدث أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي عن احتفال بوكايو ساكا أمام توتنهام: أنا لا أهتم كثيرًا بذلك، إنهم أحرار، عندما يفعلون ذلك لسبب ماوربما أكون آخر من يفهم ذلك لأنهم يتحدثون عنه في غرفة تبديل الملابس بينهم، إنهم أحرار في فعل ما يريدون ما دام أنه يحترم الخصم.

وأضاف عن إصابة ساكا: لقد كان يعرج بشكل سيء بعد المباراة ضد توتنهام، كان علينا إخراجه من الملعب، وهذا ليس علامة جيدة على الإطلاق، ولم يتمكن من المشاركة في التدريبات، هناك احتمال أن يغيب أمام بورنموث.

وعن رغبته في ضم مهاجم جديد في يناير: نحن لا نفكر في ذلك على الإطلاق، لدينا لاعبون جيدون حقًا في خط الهجوم، صحيح أن لدينا بعض الإصابات، لكننا سنستمر مع اللاعبين الذين لدينا وهذا أمر مؤكد.

وعن أداء جابرييل جيسوس: حسنًا، كان له تأثير كبير على أرض الملعب خلال عطلة نهاية الأسبوع، لقد كان مفيدًا حقًا في العديد من اللحظات، صحيح أننا بحاجة إلى إنتاج المزيد في الثلث الأخير، وعلينا أن نكون أكثر شراسة هناك، نعلم جميعًا ذلك..

واختتم: لقد كنا غير محظوظين، تيمبر على سبيل المثال، يغيب لأسباب أخرى، بينما بوكايو كان بسبب أن أحدهم داس على قدمه، هناك بعض الإصابات المؤلمة، والبعض الآخر أكثر عضلية، نحاول إيجاد طرق لتجنبها لكنها جزء من كرة القدم..