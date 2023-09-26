"النشرة": قرار بإخلاء مدارس "الأونروا" في مخيم عين الحلوة من المسلحين يوم الجمعة

أفاد مراسل النشرة في صيدا"، بأن "هيئة العمل المشترك الفلسطيني" في منطقة صيدا، عقدت اجتماعا هاما في منزل أمين سر حركة "فتح" اللواء ماهر شبايطة في مخيم عين الحلوة، بحضور ممثلين عن القوى الوطنية والاسلامية، وقائد القوة الأمنية المشتركة اللواء محمود العجوري، حيث جرى بحث الخطوات الواجب اتخاذها لتحصين الوضع الأمني في المخيم.

ووفق معلومات "النشرة"، فقد تقرر نشر عناصر من "القوة الأمنية المشتركة" يوم الجمعة القادم عند مداخل مدارس "الأونروا" الواقعة بين منطقتي الطوارىء – الشارع الفوقاني – بستان القدس مع انسحاب المسلحين منها بالتزامن والتموضع عند مداخلها، في اطار الخطوة الثالثة بعد تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز القوة المشتركة الفلسطينية ونشرها في حي الطيرة –الراس الأحمر والثاني عند سنترال البراق – مفرق بستان القدس، وترك تحديد وقت الانتشار لقائد القوة اللواء العجوري.

وأشارت المعلومات، إلى انه جرى بحث الخطوة الرابعة بعد إخلاء مدارس "الأونروا" وتموضع القوة الأمنية عند مداخلها، بنشر القوة الأمنية في حي حطين لمنع الاحتكاك، تمهيدا لدعوة العائلات النازحة الى العودة الى منازلها، لتبقى القضية الأساس في كيفية التعامل مع قضية المطلوبين في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ومرافقيه.