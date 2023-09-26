"الأونروا" أعلنت بدء العام الدراسي وقررت تأجيله في منطقة صيدا

قررت وكالة "الأونروا" في لبنان فتح مدارس الأونروا أبوابها للطلاب من لاجئي فلسطين في لبنان للعام الدراسي 2023- 2024 يوم 2 تشرين الاول 2023.

ولفتت "الأونروا"، في بيان، الى انها "تتطلع قدما إلى ذلك، على أن يستثنى من ذلك مدرستا اليرموك والقدس في منطقة لبنان الوسطى، حيث سيبدأ التعليم فيهما يوم 16 تشرين الأول وذلك لاستكمال أعمال اعادة التأهيل الجارية".

وقررت الاونروا بالنسبة لمنطقة صيدا، ونظراً للأوضاع السائدة في مخيم عين الحلوة، تأجيل بدء العام الدراسي لأكثر من 11 ألف طالب وطالبة حتى إشعار آخر، وتقوم بمراقبة الوضع وتعمل على تأمين مساحات تعليمية مناسبة لجميع الطلاب في هذه المنطقة وذلك بهدف بدء العام الدراسي بمجرد أن يسمح الوضع بذلك، ونحن سنبقيكم على اطلاع على اي تحديثات لاحقا.

وأوضحت مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، الى أن "المسلحين ما يزال يسيطرون على جميع المدارس الثماني في المخيم والتي تعرضت لأضرار ودمار كبيرين في حين تأوي المدارس في صيدا عائلات نازحة".

وأكدت كلاوس، على ضرورة "أن تكون المدارس في محيط المخيم آمنة حتى يتمكن الأطفال من الالتحاق بها"، مشيرةً الى أن "تمكين أكثر من 11,000 طفل من طلاب الأونروا في صيدا من الحصول على التعليم هو أولويتنا القصوى، ونحن نسعى بكل السبل لتحقيق ذلك بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".