قعقور: لن أشارك بانتخاب أعضاء المجلس الإسلامي حرصا مني على استقلاليّة المؤسّسات الدينيّة

أعلنت النائبة حليمة قعقور، في بيان، انه "إثر تبلغها دعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، قرّرت عدم المشاركة حرصاً منّي على استقلاليّة المؤسّسات الدينيّة".
ولفتت قعقور، الى أنه "إذا وصل رجل دين بأصوات سياسيّين، وأنا منهم، سيكون مديناً لهم ويصبح ممثّلًا لمصالحهم. هذا يفسد الدين ويفسد السياسة".
وأضافت "رؤيتنا العلمانيّة تحتّم علينا حماية المؤسّسات الدينيّة من التدخّلات السياسيّة، تمامًا كما فصل الدين عن الدولة، وهو ما يجب تكريسه في التشريع والممارسة".
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