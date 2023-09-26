التقى النائب ملحم الرياشي في حملايا في اطار برنامج "استماع"، بمكاتب القوات اللبنانية في حملايا وعين الخروبة والمياسة ودير شمرا والسفيلة والزغرين وشويا وعين التفاحة، حيث تناول اللقاء اوضاع المتن الشمالي الانمائية والمعيشية الى جانب الواقع السياسي العام في لبنان الذي وصفه الرياشي بـ"المرحلة المصيرية بل الوجودية للبنان النظام والدولة، وذلك في ظلّ ضغط اللجوء المستدام وغياب حركة داخلية تنتج رئيساً للجمهورية يعيد انتظام الدولة".
وبعد عرضه لتفاصيل المسعيين الفرنسي والقطري، اعتبر الرياشي أنّ "لبنان على مفترق طرق والاوضاع الى الاسوء، فإما رئيس في تشرين وهذا ما انا متفائل بحدوثه، وإما انهيار متزايد لكامل اعمدة الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرياشي: إما رئيس في تشرين وإما انهيار متزايد لكامل اعمدة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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