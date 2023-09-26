الجيش: زورقان حربيان إسرائيليان خرقا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 26 / 9 /2023 اعتبارًا من الساعة 6.45 ولغاية الساعة 12.55 خرق زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 500 متر".

وأكدت المديرية، أنه "تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".