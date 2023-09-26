شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكريم جندي نازي سابق.. دعوات تطالب رئيس «العموم الكندي» بالاستقالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مونتريال- أ.ف.ب

يواجه رئيس مجلس العموم الكندي دعوات متزايدة وملحة إلى الاستقالة بعدما أثار الجدل بتكريمه أحد المحاربين القدامى الأوكرانيين الذين قاتلوا مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، أثناء زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبلاده.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي لصحفيين، الثلاثاء، في أروقة البرلمان «ما حدث الجمعة غير مقبول على الإطلاق».

وأضافت: «شكل ذلك وصمة عار لمجلس العموم والكنديين، وأعتقد أن الرئيس يجب أن يستمع إلى أعضاء المجلس ويقدّم استقالته».

وسبق أن طالبت أطراف عدة بمغادرته منصبه منذ هذه الفضيحة المحرجة لكندا على الساحة الدولية.

وانتخب أنتوني روتا (62 عاماً) للمرة الأولى عام 2004 تحت راية الليبراليين (حزب جاستن ترودو)، وأعيد انتخابه خمس مرات. وهو رئيس مجلس العموم منذ عام 2019. وخلال زيارة زيلينسكي إلى أوتاوا، الجمعة، كرّم روتا، ياروسلاف هونكا المهاجر الأوكراني البالغ 98 عاماً، وقدّمه على أنه «محارب قديم أوكراني كندي من الحرب العالمية الثانية قاتل من أجل استقلال أوكرانيا ضد الروس ويعتبر بطلاً أوكرانياً وبطلاً كندياً». وقدّم روتا اعتذاراته الأحد.

وقال روتا في بيان مكتوب: «الجمعة بعد خطاب رئيس أوكرانيا، أشدت بشخص ثم حصلت على معلومات جديدة جعلتني أندم على ذلك».

وأوضح أنه كان وراء هذه المبادرة كون هونكا من دائرته الانتخابية ولهذا السبب تركز الاهتمام عليه.

وتابع: «أود خصوصاً أن أقدم اعتذاري الصادق للجاليات اليهودية في جميع أنحاء كندا وحول العالم»، مضيفاً: «أنا المسؤول الوحيد عن هذه المبادرة وأتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».