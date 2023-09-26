شكرا لقرائتكم خبر عن تبرئة زعيم عصابة مرتبطة بملائكة الجحيم بعد محاكمة في إسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - (رويترز)

برأت المحكمة العليا الإسبانية، الثلاثاء، مواطناً ألمانياً متهماً برئاسة عصابة إجرامية مرتبطة بنادي هيلز إنجلز (ملائكة الجحيم) للدراجات النارية، بعد محاكمة جماعية شملت 45 من الأعضاء المزعومين من النادي، حول أنشطتهم في جزيرة مايوركا السياحية قبل عقد تقريباً.

وواجه المتهمون عدداً كبيراً من الاتهامات شملت الابتزاز وغسل الأموال وتهريب المخدرات والتورط في أعمال منافية للآداب والحيازة غير القانونية لأسلحة نارية.

وزعيم فرع مايوركا هو فرانك هانيبوت الذي ارتقى صفوف هيلز إنجلز في مدينة هانوفر الألمانية، قبل أن يتولى قيادة الفرع الإسباني. وبرئت ساحة هانيبوت من جميع التهم التي وجهت إليه. وكان الادعاء قد طالب بعقوبة سجن لمدة تصل إلى 13 عاماً وغرامة قدرها 4.2 مليون يورو (4.45 مليون دولار).

كما برأت المحكمة جميع المتهمين من تهمة الانتماء لمنظمة إجرامية، قائلة إنه لم يتم إثبات ذلك.

ومن بين 45 شخصاً واجهوا اتهامات في المحاكمة التي بدأت في يناير/ كانون الثاني، توصل 35 شخصاً بالفعل إلى صفقات إقرار بالذنب مع المدعين العامين، وتلقوا أقصى عقوبة بالسجن لمدة عامين. كما أدت عوامل مخففة، مثل التأخير غير المبرر للمحاكمة، إلى فرض عقوبات أخف.

وتأسس نادي هيلز إنجلز للدراجات النارية في الولايات المتحدة عام 1948، ويضم نحو خمسة آلاف عضو في نحو 350 فرعاً حول العالم. وتقول السلطات الإسبانية إن النادي أسس فرعه في مايوركا في عام 2009.

وقمعت الشرطة الإسبانية، في عام 2013، فرع مايوركا الذي كان يتألف في معظمه من أعضاء ألمان وأتراك.