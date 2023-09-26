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انفجاران يهزان السويد.. تسجيل إصابات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة أنه وفي وقت متأخر من يوم الاثنين وقع انفجار في هاسيلبي إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم.

وأضافت أنه وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء أدى انفجار في لينكوبنغ على بعد حوالي 175 كيلومترا إلى الجنوب الغربي، إلى تمزيق واجهة مبنى مكون من ثلاثة طوابق، ما أدى إلى تناثر الحطام في مرآب السيارات.


وأفادت بأنه لم يعرف بعد ما إذا كان الانفجاران مرتبطين ببعضها البعض.

وأشارت صحيفة "إكسبريسن" السويدية إلى أن الانفجارين مرتبطان بنزاع بين العصابات الإجرامية، وهي مشكلة متنامية في السويد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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