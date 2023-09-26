وزير التعليم العالي: نسعى لتقديم خريجي الجامعات لسوق العمل محليًا ودوليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بأعضاء الأعلى للجامعات ضمن يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

وقال "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، إنه نسعى لتقديم الطلاب لسوق العمل على المستوى المحلي والدولي والأفريقي، لافتًا إلى أننا نسعى لاكتساب الطلاب الدعائم التى تتماشى مع سوق العمل والمهارات التقنية باتت من الضروريات.

وأضاف أن الوزارة افتتحت مراكز تدريب داخل الجامعات تساعد الطلاب على التطبيق والابتكار، مبينًا أنه لم نعد ننتظر تخرج الطالب حتى يكتسب مهارات سوق العمل، وأن العملية التعليمية توفر ذلك .

وأوضح أنه تم التعاقد على شركات مع جهات مختلفة لتزويد المناهج الدراسية والطلاب بالمهارات التقنية والتطبيقية، منوها أن طلاب الجامعات الأهلية يدرسون العديد من البرامج متعددة التخصصات .

وأكد أن التعليم العالي تسعى لدمج الجانب الأكاديمى في المناهج بالبرامج التطبيقية الديناميكية التي تتغير وفقا لسوق العمل، موجهًا الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.