لجنة "تراخيصالمحال": مواعيد غلق المحال الشتوية ستساهم في توفير الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



عقب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، على قرار العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهى الجمعة المقبلة.

وقال "الفيومي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، اليوم الثلاثاء، إن مواعيد غلق المحال تتعلق بمغادرة العملاء لا الغلق التام، مشيرًا إلى أن نظام اغلاق المحال معتمد في كثير من دول العالم ونحن لسنا أقل منهم.

وأكد أنه تم تطبيق مواعيد الغلق الشتوية للمحال والكافيهات والمطاعم في الموسم الماضي ولم تكن هناك أي مشكلة في تطبيق القرار، لافتًا إلى أن قرار سيساهم في توفير استهلاك الكهرباء، ومع تنفيذ القرار ستنتهي أزمة تخفيف الأحمال.

وطبقًا لـ مواعيد غلق المحلات الشتوية، يتم غلق المحال في العاشرة مساء، على أن يتم مد التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.