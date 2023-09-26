العراق يجدد التزامه بمبادئ حسن الجوار مع الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ)

جددت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء، التزامها بالقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار مع دولة الكويت.

وأكدت الحكومة العراقية، خلال جلستها الأسبوعية برئاسة محمد شياع السوداني، حرصها "على تجاوز الخلاف الحاصل مع دولة الكويت وبذل الجهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي".حسب بيان للحكومة العراقية.

وشددت الحكومة العراقية، أن"مثل هذه الأزمات تُحل بالتفاهم والركون إلى العقلانية بعيداً عن لغة الانفعال والتصريحات الشعبوية المتشنجة التي لا تنتج سوى المزيد من الأزمات والتوتر".

وأعربت الحكومة العراقية عن ثقتها" التامة بزوال هذا الخلاف نظراً لما يمتلكه الجانبان، العراقي والكويتي، من إرادة قوية على حل هذا الملف عبر آليات التفاهم والحوار المتبادل".

وتفجرت مؤخرا أزمة جديدة بين العراق والكويت، بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مطلع الشهر الجاري، قرارا يقضي بإلغاء الاتفاقية الموقعة بين العراق والكويت، لتنظيم الملاحة في خور عبد الله المشترك بين البلدين وفق القرارات الدولية .