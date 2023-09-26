النيابة تحقق مع قاتل زوجته في المنيا.. "طلبات المنزل" قد تقوده لحبل المشنقة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

بدأت النيابة العامة في المنيا، مساء اليوم الثلاثاء، التحقيق مع المتهم بقتل زوجته طعنا بالسكين، إثر خلافات أسرية نشبت بينهما على نفقات المنزل وطلبات أبنائهما.

اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم.

وقال المتهم خلال التحقيقات إن المشاجرة بدأت بأن طالبته زوجته بالعديد من احتياجات المنزل والأبناء، والتي لم يتمكن من شرائها لضيق الحال في تلك الأيام، خاصة وأنه يعمل سائق باليومية.

وأضاف أنه بعد إلحاحها عليه لشراء تلك الأشياء سريعًا، تعالت أصواتهما، وتطورت المشادة الكلامية إلى تطاول بالأيدي، فأمسك بسكين وطعنها حتى الموت، في حضور أبنائه الأربعة.

وكان اللواء محمد مصطفى مدير أمن المنيا تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بمقتل سيدة داخل منزلها بشارع الساحل، الكائن بحي أبو هلال جنوب مدينة المنيا .

انتقلت الأجهزة الأمنية والاسعاف لموقع الحادث، وتبين مقتل سيدة، "ب . ر ، ٤٠ سنة"، على يد زوجها "م . ع" 42 سنة، والذي يعمل سائق تاكسي، وفر هاربا، بعد أن طعنها بسكين، أمام أطفالهما الأربعة.

وكشفت التحريات الأولية وقوع مشاجرة بين الزوجين بسبب خلافات أسرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام، كما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

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