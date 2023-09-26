وفاة شاب بحادث صدم في سير- الضنية

لقي الشاب م.م. هوشر حتفه إثر تعرضه لحادث صدم في بلدة سير - الضنية. وتم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة من أجل تلقي العلاج اللازم، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بإصابته.

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