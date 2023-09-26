زيلينسكي: نبحث عن شركاء جدد لإمدادات الذخيرة

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "أننا نبحث عن شركاء جدد لإمدادات الذخيرة".

يُذكر أن وكالة بلومبرغ أشارت في وقت سابق إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة، سواء أكانت في الولايات المتحدة أو في أوروبا، توحي بانخفاض التضامن الشعبي الغربي مع أوكرانيا، ففي الولايات المتحدة لم يعد يتعدى الدعم لأوكرانيا في صفوف الجمهوريين إلا نسبة الثلث تقريبا، بعد أن كان كان حوالي النصف، وهذا ما يفسر انخفاض الدعم الأمريكي بالمال والعتاد بالنسبة للدعم الإجمالي الذي تتحمل الآن وطأته أوروبا مع أكثر من 50%؜.

وهنا أيضا، تراجع الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا إلى حوالي الثلث فقط، بينما كان يشكل الذين يؤيدون الحرب للدفاع عن أوكرانيا 55%؜ في البداية.

وترتبط أسباب انخفاض حماس الشعوب في الغرب لأوكرانيا، بشكل أساسي، بأوضاعها الاقتصادية والعسكرية، حيث يتجاوز الدين العام في أكثر الدول الكبرى دخلها القومي، وهو ما يحدث،عادة، في نهاية الحروب الكبرى، وأكثر هذه الدول تعاني من إضرابات تاريخية مطالبة برفع الرواتب بعد سنوات من انخفاض القوة الشرائية.

وتعتقد بلومبرغ أن الغرب غير مستعد لخوض حرب طويلة الأمد بالرغم من الادعاءات الأخيرة في الأمم المتحدة، وأن إطالة الحرب أكثر من سنة هو أمر شبه مستحيل، وأن الأمور ستصل، في النهاية، إلى عقد هدنة كما حدث في الحرب الكورية.