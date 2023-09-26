شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة انفجار كاراباخ ترتفع إلى 125 قتيلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- رويترز

ذكرت وكالة «إنترفاكس أذربيجان»، الثلاثاء، نقلاً عن وزارة الصحة الأرمينية، أن عدد القتلى من جرّاء انفجار وحريق في مستودع للوقود وقعا، الاثنين، ارتفع إلى 125 شخصاً.

وارتفع عدد الضحايا بشكل حاد بعد أن أبلغت سلطات كاراباخ عن وفاة 20 صباح الثلاثاء.

ووقع الانفجار بينما فر آلاف الأرمن من الجيب الانفصالي بعد هزيمة مقاتليهم على يد أذربيجان في عملية عسكرية خاطفة. وقالت وزارة الصحة الأرمينية: إن جثث القتلى في الانفجار الذي وقع بالقرب من عاصمة المنطقة نقلت إلى أرمينيا.

وفي وقت سابق من، الثلاثاء، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إن الانفجار أدى إلى إصابة المئات بحروق. وأضافت أنها تقدم المساعدة الطبية لمن يعانون الحروق وتجلي البعض بسيارات الإسعاف. وقالت الحكومة الأرمينية: إنه حتى الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، الثلاثاء، عبر إلى أراضيها ما لا يقل عن 28120 شخصاً من أصل 120 ألفاً من الأرمن يعيشون في كاراباخ.