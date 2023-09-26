شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يشدد في اتصال مع علييف على وجوب حماية مدنيي كاراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أذربيجان إلى احترام تعهدها بحماية مدنيي ناغورنو كاراباخ، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن «وزير الخارجية تحدّث مجدداً مع الرئيس علييف، الثلاثاء، وشدّد على الضرورة الملحّة لوضع حد للأعمال العدائية، وضمان الحماية غير المشروطة وحرية التنقّل للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى ناغورنو كاراباخ».

وقد أجبرت عملية عسكرية خاطفة لأذربيجان استمرت 24 ساعة الأرمن العرقيين في كاراباخ على قبول اتفاق لوقف إطلاق النار الأربعاء، ما أثار دعوات لاستقالة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وأصبح مستقبل كاراباخ وسكانها من الأرمن العرقيين، البالغ عددهم 120 ألف نسمة على المحك، إذ ترغب أذربيجان في دمج المنطقة الانفصالية، لكن الأرمن العرقيين قالوا إن العالم تخلى عنهم.

وتعهد رئيس أذربيجان إلهام علييف بضمان حقوقهم، لكنه قال إنه بفضل قبضته الحديدية باتت فكرة إقامة منطقة كاراباخ العرقية الأرمنية جزءاً من الماضي، وأضاف «سنحول كاراباخ إلى فردوس» في أذربيجان.

وبعد حرب في عام 2020 انتصرت فيها أذربيجان، اضطر باشينيان إلى قبول سيطرة أذربيجان على أراضٍ أوسع كثيراً في المنطقة.