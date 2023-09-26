لبنان يعتقل مطلق النار على السفارة الأمريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني اعتقال شخص تورط في إطلاق النار على السفارة الأمريكية في لبنان، وضبط السلاح المستخدم.

وقالت في بيان إنه عقب «عملية نوعية لشعبة المعلومات أسفرت عن توقيف لبناني في محلة الكفاءات، اعترف بقيامه بإطلاق النار على السفارة الأمريكية في عوكر».

وأضافت «تم ضبط السلاح المستعمل في العملية، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص».

وبدأ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، استجواب الشاب «لكشف خلفيات فعله، وما إذا كان لديه شركاء»، وفق مصدر أمني.

وسجل ليل 20 سبتمبر إطلاق نار طال مدخل السفارة الأمريكية في منطقة عوكر، شمال بيروت، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

وأطلق القضاء العسكري اللبناني تحقيقا في الحادثة، وبينت التحقيقات الأولية أن مطلق النار أطلق 15 رصاصة باتجاه السفارة، طال عدد منها بوابتها الحديد.

وتشهد المنطقة المحيطة بمجمع السفارة الأمريكية إجراءات أمنية مشددة، يتولاها بشكل أساس الجيش اللبناني.