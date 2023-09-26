شكرا لقرائتكم خبر السوداني: داعش لا يمثل تهديدا للعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس «إنه لا ضرورة لوجود التحالف الدولي على أراضي العراق، إذ لم يعد تنظيم داعش يشكل تهديدا».

وأضاف في مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية «داعش لا يمثل اليوم تهديدا للدولة العراقية، ولم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي الذي تشكل لمواجهة داعش».

وأضاف «عندما ارتبك الوضع الأمني في العراق مع سيطرة داعش تأثرت المنطقة بأكملها»، مؤكدا ضرورة الحفاظ على استقرار العراق.

وفيما يخص سوريا، قال السوداني «وجود سوريا بنظامها السياسي وشعبها، أفضل من بديل مجهول قد يدخل المنطقة في حرب ثانية مع داعش».