شكرا لقرائتكم خبر أولينا زيلينسكا: زوجي لن يترشح لرئاسة أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقعت السيدة الأولى في أوكرانيا أولينا زيلينسكا ألا يترشح زوجها فولوديمير زيلينسكي ثانية لرئاسة البلاد في ظل الأوضاع المشتعلة.

وقالت إنها ليست متأكدة مما إذا كان زوجها سيرشح نفسه لولاية ثانية في 2024، وإن التطلعات السياسية لزوجها «لم تحظ» بدعمها الشخصي باستمرار، لكنها لفتت إلى أنه إذا ترشح لولاية ثانية، فإنها لن تشعر بالتردد الذي شعرت به خلال محاولته الرئاسية الأولى.

وأشارت إلى أنه في محاولته الأولى للترشح للرئاسة لم تؤيد الكاتبة زوجها بالكامل، حسبما أفصحت عنه في المقابلة، مستدركة «إذا قرر أن ذلك ضروري، حسنا، لدينا بعض الخبرة الآن».

وأضافت، بأنها غير متأكدة من ترشحه على الإطلاق، خاصة في ظل حالة الانتخابات غير المؤكدة في البلاد.

وأوضحت أن الأمر «سيعتمد أيضا على ما إذا كان مجتمعنا سيحتاجه كرئيس، وإذا شعر أن المجتمع الأوكراني لم يعد يرغب في أن يكون رئيسا، فمن المحتمل ألا يترشح». «لكنني سأدعمه مهما كان القرار الذي سيتخذه».

ومع سيطرة القوات الروسية على ما يقرب من خمس أراضي أوكرانيا، ونزوح الملايين بسبب الحرب، وعشرات الآلاف من المواطنين الذين يخدمون كجنود، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون «شبه مستحيلا» و»غير حكيم»، وفقا لما نقلته «واشنطن بوست» عن مسؤولين وخبراء في شؤون الانتخابات.

وقال مسؤول أوكراني للصحيفة، إن «إجراء انتخابات رئاسية عام 2024 سيكون محفوفا بالمخاطر ومضرا بالبلاد. لا يوجد وضع يمكن فيه إجراء انتخابات ديمقراطية أثناء الحرب».

وينظر إلى أولينا زيلينسكا على أنها صوت الأمل ومصدر إلهام لكثيرين خلال منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحرب المندلعة منذ العام الماضي، إذ تفتح قلبها من جديد، وتحكي أسرارا عن زوجها الرئيس فولوديمير زيلينسكي.