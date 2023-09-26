شكرا لقرائتكم خبر وزيرة نيوزيلندية تغني على منصة الأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 واقعة مثيرة، خالفت الأعراف وفاجأت الجميع، عندما قامت وزيرة نيوزيلندية بالغناء من فوق المنصة.

وبعد انتهاء كلمتها، بدأت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، الغناء وسط دهشة الحضور، واختارت نانايا التي تعد أول وزيرة خارجية لبلادها من السكان الأصليين، واحدة من أغاني السكان الأصليين.

وكانت ماهوتا، أكدت خلال خطابها الذي سبق الأغنية، التزام بلادها بالنظام متعدد الأطراف، والدور الأساس الذي يلعبه في تحسين حياة الناس بجميع أنحاء العالم.

وشددت على «ضرورة إيجاد مزيد من الحلول الجماعية، عبر التعاون الوثيق، لحل التحديات الرئيسة في عصرنا، سواء بشأن تغير المناخ أو التوترات على مستوى العالم».