انت الان تتابع خبر في شبه الجزيرة الكورية.. تحذير من وقوع حرب نووية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، أمام الجمعية العامة التابعة للهيئة الدولية: "يتم دفع الوضع العسكري والأمني في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها ليصبح على شفير حرب نووية بشكل أكبر".وفي وقت سابق من اليوم أيضا، وجّه رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول تحذيرا شديد اللهجة ضد كوريا الشمالية الثلاثاء، قائلا إن النظام سيتم القضاء عليه من قبل التحالف بين سيئول وواشنطن إذا استخدم الأسلحة النووية.

ولفت في خطاب له إلى أن كوريا الجنوبية ستواصل تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان على أساس تحالفها الصارم مع واشنطن، وستؤسس لموقف أمني قوي من خلال التضامن الوثيق مع الدول الشريكة لها. على حد تعبيره.