النائبة أمل زكريا: الهيئة تدير الانتخابات الرئاسية بحيادية والجدول الزمني يتفق مع الدستور

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بالدعوة لانتخابات رئاسة الجمهورية، تمنح فرصا متساوية لكافة المرشحين، مشيرة إلى أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة في مؤتمر صحفي أمس الإثنين، تضمن توقيتات كافية وتيسيرات في كافة مراحل العملية الانتخابية، لافتة إلى أن الهيئة الوطنية تدير العملية الانتخابية بحيادية .

وقالت عضو مجلس النواب، إن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية يتوافق مع أحكام الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ولا توجد أية مشكلات في المواعيد الزمنية، والهيئة الوطنية للانتخابات توفر كافة الضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات وسلامة العملية الانتخابية من توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات ومتابعتها من قبل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية.

ودعت النائبة أمل زكريا كافة المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة على ضرورة وأهمية المشاركة باعتبارها واجب وطني والتزام دستوري وحق للمواطن بمقتضى أحكام الدستور والقانون، والمشاركة في حد ذاتها ضمانة لشفافية العملية الانتخابية، وقالت إن الشعب المصري لديه وعي وسيحرص على المشاركة، مستطردة: لا بديل عن مشاركة الناخبين وتقديم نموذج مشرف لمصر أمام العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية الماضية أجريت فى مارس 2018، ووفقا لنص المادة 140 من الدستور: "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ 30 يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة، فيما يؤكد نص المادة 241 مكرر من الدستور على أن "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية"، وجاء موعد الإعلان الرسمى لانتخاب رئيس الجمهورية فى 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 2 أبريل 2018