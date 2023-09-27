رئيس مجلس العموم الكندي أعلن استقالته إثر تكريم نازي بحضور زيلينسكي

أعلن رئيس مجلس العموم الكندي أنتوني روتا، عن استقالته، بعد حادثة تكريم أوكراني عجوز حارب في صفوف فرقة نازية خلال الحرب العالمية الثانية، ويُدعى ياروسلاف هونكا، في البرلمان الكندي، وذلك بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكر المسؤول الكندلي أنّه "بقلب حزين أبلغ أعضاء البرلمان باستقالتي من منصب رئيس مجلس العموم".

وحمّل مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، روتا، مسؤولية دعوة النازي هونكا إلى برلمان البلاد.

واعتذر روتا في وقت سابق عن دعوة النازي الأوكراني، قائلا إنه اتخذ القرار بدعوة هونكا إلى البرلمان بشكل شخصي، ولم يعرف أحد، بما في ذلك أعضاء الوفد الأوكراني، من الذي سيتم تكريمه.

وكان مجلس العموم الكندي (المجلس الأدنى في البرلمان) قد دعا الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ 98 عاما من العمر، المحارب السابق في الفرقة الـ 14 "غاليسيا" لقوات الـ "إس إس" لألمانيا النازية، لحضور جلسة البرلمان المكرسة لزيارة زيلينسكي.

وتم تقديم المحارب السابق في القوات النازية على أنه "المناضل في سبيل استقلال أوكرانيا عن الروس في فترة الحرب العالمية الثانية"، وأكرمه النواب ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو والرئيس الأوكراني بالتصفيق.

واتضح لاحقا أن هونكا، كان عضوا في الفرقة التطوعية إس إس 14 "غاليسيا"، والتي لم تقاتل ضد الجيش الأحمر فحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروسيين والسلوفاكيين.