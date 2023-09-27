سفير كوريا الشمالية بالأمم المتحدة: شبه الجزيرة الكورية على بعد خطوة من خطر اندلاع حرب نووية الوشيك

ذكر مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة كيم سونغ، أمام الجمعية العامة التابعة للهيئة الدولية، أنّ "التوتر في شبه الجزيرة الكورية قرّب الوضع من مشارف حرب نووية".

وفي خطابه، ندد المسؤول الكوري الشمالي بتحركات كوريا الجنوبية، حيث أشار إلى أنّه "نظرًا إلى سياستها المتملقة والمهينة القائمة على الاعتماد على قوى خارجية.. فإنّ شبه الجزيرة الكورية على بعد خطوة من خطر اندلاع حرب نووية الوشيك".

وأشار إلى تشكيل "المجموعة الاستشارية النووية" مؤخرًا والتي تأمل الولايات المتحدة من خلالها بتحقيق تكامل أفضل بين إمكانياتها النووية وقوات كوريا الجنوبية التقليدية، فيما يكثّف البلدان الحليفان مشاركة المعلومات والتخطيط للحالات الطارئة، مشددًا على أن المجموعة "ملتزمة بتخطيط وتفعيل وتنفيذ ضربة نووية استباقية ضد جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية".

وأكّد سونغ أن "الولايات المتحدة تنتقل حاليا إلى المرحلة العملية من تحقيق هدفها الخبيث المتمثل بإثارة حرب نووية عبر الإرسال المتكرر لغواصات نووية استراتيجية وقاذفات نووية استراتيجية تحمل أسلحة نووية إلى شبه الجزيرة الكورية ومحيطها لأول مرة منذ عقود".