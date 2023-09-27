شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك.. اتهام ترامب وابنيه بالاحتيال المالي المتكرر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم قاض في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، بارتكاب "عمليات احتيال مالية متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي، بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".

ووفقًا للعربية، فإن القرار الصادر عن القاضي آرثر إنغورون يمثل نكسة للرئيس السابق عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنية يوم الاثنين المقبل.

وكانت المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس رفعت دعوى مدنية ضد ترامب وابنيه بتهمة تقديمهم أرقام "مضخمة بشكل صارخ" لبنوك وشركات تأمين، مطالبة المدعى عليهم بدفع تعويض قدره 250 مليون دولار.

91 تهمة اتحادية

ويواجه المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري لعام 2024 حاليًا 4 لوائح اتهام جنائية منفصلة و91 تهمة اتحادية وتهم على مستوى الولاية، وفقًا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وعندما سُئل ترامب عما يراه عندما ينظر إلى صورته الجنائية، قال إنه يرى "شخصًا يحب هذا البلد، وأنا أحب هذا البلد".